Кузьминов считает правильным решением назначить Анисимова и.о. ректора ВШЭ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Назначение и.о. ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова позволит вузу спокойно развиваться и идти вперед, считает научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Анисимов в пятницу был назначен и.о. ректора ВШЭ.

"Я искренне считаю, что приход сюда Никиты Анисимова - это замечательное решение, это то, что позволит Вышке не просто развиваться, идти вперед - это обычные слова, - [это позволит] спокойно и уверено развиваться и идти вперед, потому что он понимает ценность всех звеньев нашего университета и более менее понимает, насколько они работают, он понимает, насколько он (вуз - прим. ТАСС) сложен", - заявил Кузьминов в ходе заседания ученого совета ВШЭ.

В свою очередь Анисимов пообещал абсолютную открытость на посту и.о. ректора ВШЭ. "Я в ближайшие недели проведу встречу с каждым из вас, я обещаю абсолютную открытость и.о. ректора Высшей школы экономики. По всем вопросам, по всем проблемам, по всем идеям мы обязательно будем с вами взаимодействовать, общаться", - отметил Анисимов.

"В нашем коллективе, коллективе Высшей школы экономики мы будем создавать новую экономику новой России", - добавил Анисимов.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета.