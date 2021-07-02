Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко, который умер в пятницу в возрасте 86 лет. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Всю свою жизнь Николай Сличенко посвятил уникальному театру "Ромэн", где раскрылось его особое вокальное мастерство, актерское дарование. На знаменитых подмостках он воплотил свои смелые режиссерские замыслы, создал новое театральное направление, в котором органично сочетались драматическое искусство и самобытная культура цыганского народа", - говорится в сообщении.

Говоря о Сличенко, премьер отметил необыкновенное обаяние режиссера, его темперамент и энергетику.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".