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Пандемия COVID-19

Суточное число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января

За сутки в регионе выявили 208 человек с COVID-19

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Мурманской области увеличилось до показателей пятимесячной давности: за сутки в регионе выявлено 208 человек с этой инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в межведомственном оперативном штабе региона.

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"Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области, которое мы сейчас фиксируем в июле, достигло отметок, которые были в самом начале года, в январе", - сказал собеседник агентства.

В оперштабе отметили, что самое большое количество заболевших в области фиксировалось в декабре 2020 года, когда за сутки заражались почти 300 человек, а наименьшее - в конце апреля: не более 20-30 в день.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 54 тысячи, умерли 1 330.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия COVID-19
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