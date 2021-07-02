Суточное число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Мурманской области увеличилось до показателей пятимесячной давности: за сутки в регионе выявлено 208 человек с этой инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в межведомственном оперативном штабе региона.

"Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области, которое мы сейчас фиксируем в июле, достигло отметок, которые были в самом начале года, в январе", - сказал собеседник агентства.

В оперштабе отметили, что самое большое количество заболевших в области фиксировалось в декабре 2020 года, когда за сутки заражались почти 300 человек, а наименьшее - в конце апреля: не более 20-30 в день.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 54 тысячи, умерли 1 330.