Мишустин поздравил Кузьминова с получением ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил научного руководителя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова с получением государственной награды - ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отметив заслуги ученого. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Вы смогли из небольшого центра для подготовки магистров создать один из крупнейших вузов страны, который сейчас занимает лидирующие позиции в национальных и мировых рейтингах <...> Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени - очередное признание ваших достижений как талантливого ученого, общественного деятеля, человека, который всегда являлся примером для многих поколений выпускников и студентов". - приводит пресс-служба слова премьера.

Председатель правительства отметил, что Высшая школа экономики внесла значительный вклад в решение важнейших социально-экономических задач, стоящих перед государством.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета.