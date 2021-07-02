Ректоры вузов считают, что деятельность ВШЭ под новым руководством будет успешной

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности Высшей школы экономики Никита Анисимов имеет большой управленческий опыт в сфере высшего образования, можно ожидать успеха в деятельности ВШЭ под его руководством, заявили ТАСС ректоры ряда вузов.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета. В пятницу, 2 июля, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на ученом совете вуза сообщил, что исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

"Никита Юрьевич [Анисимов] имеет огромный опыт руководства высшими учебными заведениями. <…> Это квалифицированный человек, его взгляды достаточно близки к взглядам работников Высшей школы экономики. И я думаю, что в таких условиях совместная работа старой команды и нового руководителя будет вполне успешной", - сказал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Он отметил, что вряд ли стоит ожидать резких изменений в работе вуза в ближайшее время. "Я понимаю, что возможны какие-то изменения и в стратегических задачах, и в решении конкретных проблем, но не думаю, что резкие изменения в деятельности вуза мы ощутим в ближайшее время", - добавил ректор Финансового университета.

Новый руководитель

Опыт работы Анисимова позволит продолжить повышение качества образования, а коллектив ВШЭ под его руководством станет примером для многих российских вузов, считает ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

"Уверен, команда Высшей школы экономики под руководством Никиты Анисимова станет успешным примером для многих российских вузов, а его опыт работы в федеральном университете станет хорошим подспорьем, чтобы продолжить и усилить практики кооперации университетов для повышения качества и востребованности отечественного образования, а также продвижения вузов на мировой научной арене", - заявил Кокшаров ТАСС.

Он добавил, что Уральский университет продолжит совместную работу с ВШЭ, в частности с бывшим руководителем вуза Ярославом Кузьминовым в новой роли. "Уральский федеральный университет продолжает активное сетевое взаимодействие с Высшей школой экономики, в том числе по проектам ассоциации "Глобальные университеты". Считаю, что новая роль Ярослава Ивановича Кузьминова поможет в динамичном развитии многих российских университетов-участников программы "Приоритет-2030", - добавил Кокшаров.

Успешный управленец

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что Анисимов хотя и молодой, но уже достаточно опытный и успешный управленец в сфере высшего образования. "Путь, который прошел Дальневосточный федеральный университет в течение пяти лет под его руководством - лучшее этому подтверждение. Лично мне особенно симпатично, что Никита Юрьевич - математик, выпускник мехмата МГУ. Уверен, что глубина и системность, присущие математическому мышлению, в сочетании с административным опытом Никиты Юрьевича, являются залогом динамичного развития Вышки под его руководством", - отметил Ливанов.

Президент РУДН Владимир Филиппов добавил, что в высшей школе Анисимова очень хорошо знают как ректора одного из ведущих университетов - Дальневосточного федерального университета. "Его главная задача сейчас сохранить достижения и позиции Высшей школы экономики, высокий темп развития по отдельным предметным областям и качество образования. Уверен, что тесное сотрудничество нового ректора и научного руководителя Ярослава Кузьминова позволит реализовать эти задачи, развивать систему высшего образования в России и продвигать его на мировой арене", - сказал Филиппов.