В Коми намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий граждан, как только для этого будут созданы необходимые условия и сформирован достаточный запас вакцины. Обязательной вакцинации в регионе подлежат около 94 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Необходимость введения такой нормы [обязательной вакцинации] действительно существует. У нового штамма вируса "дельта" контагиозность выше, он гораздо заразнее. Один заболевший может заразить пять-шесть человек. У него инкубационный период короче, протекает сложнее, даже для детей <…>. Если в прошлый период у нас заболевших детей было всего 30-40, в основном в легкой форме или бессимптомно, то уже сегодня госпитализирован 51 ребенок. Поэтому вводить такую норму мы вынуждены, как это сделали 24 региона Российской Федерации, но только после того, когда создадим необходимые условия и будем иметь достаточный запас вакцины", - привела пресс-служба слова главы республики Владимира Уйба на заседании регионального штаба, прошедшего в пятницу в закрытом от СМИ режиме.

В частности, рассматривается возможность обязательной вакцинации должностных лиц и работников организаций, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. Развернуты и готовы под прием пациентов с коронавирусом и пневмонией 2 269 коек в 14 медорганизациях, из них 1 963 койки, или 86,5% заняты. Под ковидные госпитали для долечивания пациентов сейчас перепрофилируют санатории "Лозым" под Сыктывкаром и "Кедр" в Ухте, в каждом развернут по 150 коек.

Привито от коронавируса 139 613 человек, или 17,16% населения региона, завершили иммунизацию 106 658 человек. Вакцинация проводится в 23 медучреждениях, организовано 175 прививочных бригад и 30 мобильных пунктов вакцинации. Глава региона направил письма в Минздрав РФ и вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой выделить региону 70 тыс. доз вакцины.

Медицинскую помощь больным COVID-19 оказывают 1 862 медицинских работника - 525 врачей, 1 236 специалистов среднего звена и 101 человек младшего медперсонала. При этом система здравоохранения сталкивается с проблемой нехватки медперсонала. Поэтому подготовлено ходатайство в Минобороны России с просьбой оказать содействие в привлечении специалистов. На 2 июля в Коми выявлено 47 115 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 229 человек. Выздоровели 44 605 человек, умерли 1 021.