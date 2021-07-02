Глава ГИБДД заявил, что система "Паутина" позволяет выявлять лишенных водительских прав

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специальная система "Паутина", которую планируется запустить до конца года по всей стране, позволяет не только отслеживать угнанные автомобили, но и дает возможность выявлять лишенных водительских прав, а также следить за передвижением автомобилей с иностранными номерами. Об этом в пятницу сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Сегодня эта система ["Паутина"] позволяет моментально выявить там лишения прав управления, мы можем видеть по всей стране трафик угона транспортных средств, передвижение автомобилей с иностранными номерами. До конца года она у нас будет поднята на федеральный уровень", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Ранее сообщалось, что МВД России запустило систему "Паутина" на территории Центрального федерального округа. Если прежде полицейский мог получить фотографию транспортного средства только в момент нарушения ПДД, то теперь новая система сделала доступными для анализа фотографии всех проездов. Также доступны стали снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы. Кроме того, программа не позволяет удалить какие-либо снимки из системы. В будущем компоненты "Паутины" станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг. Соответствующие поправки в КоАП вступают в силу 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.

В пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что специалисты ведомства развернут систему "Паутина" по всей территории России до конца года.