Вице-президента РАН Николая Макарова наградили орденом "За заслуги перед отечеством"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил вице-президента РАН, директора Института археологии РАН Николая Макарова орденом "За заслуги перед отечеством" четвертой степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За активное участие в реализации проекта по модернизации звонницы на Спасской башне и созданию подземного Музея археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля наградить Макарова Николая Андреевича - директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук, город Москва".

Также медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени награжден заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.

Музей археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля создавался на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля. В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 кв. м. Археологи обнаружили там фрагменты построек XII - начала XIII веков, фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя. Все находки было решено сделать объектами музейного показа.