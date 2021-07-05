Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму в связи с подтоплениями, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи, и Республике Крым, в Бахчисарайском районе, в связи с подтоплениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и по Республике Крым и городу Севастополь усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению. В Крыму развертываются пункты временного размещения (ПВР).

"Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю организовало работу по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в ПВР, контроль за качеством продуктов питания. Пункты временного размещения развернуты уже с учетом новых методических рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором для ПВР в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

4 и 5 июля в южных регионах страны прошли сильные ливни. В Крыму вышли из берегов три реки, были подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В Сочи было затруднено движение транспорта, семь населенных пунктов на Кубани локально остались без света.