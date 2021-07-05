Вода сошла с подтопленных горных территорий в Сочи

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Вода сошла с подтопленных улиц в горных районах Сочи, датчики на реках фиксируют снижение уровня воды, по прогнозам синоптиков, действие циклона должно прекратиться к вечеру в понедельник, заявил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

"Сейчас смещается циклон в район Туапсе, мы надеемся, что к концу дня циклон рассеется и уже непогоды не будет. Все (показания) датчиков, которые стоят на реках сочинcкого района, достигали отметок и опасных явлений, и неблагоприятных явлений, но сейчас (показания) датчиков идут на спад. Вода с улиц горных районов уже сошла, проводятся работы по расчистке ливневых канализаций", - сказал Гавриляк.

Ливни в сопровождении шквалистого ветра идут в Сочи с воскресенья, накануне в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали, всего ветром было провалено 34 дерева, семь населенных пунктов локально остались без света.

В понедельник оперативный штаб по региону сообщал, что в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, было подтоплено техническое помещение в подвале и на первом этаже Городской больницы №3 в Хосте, наблюдаются локальные подтопления в Адлерском и Хостинском районах. В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек в Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей. Пляжи в Сочи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Дожди размыли единственную подъездную дорогу к селу Кепша, где проживают почти 300 человек, власти организуют подвоз воды и продуктов населению.