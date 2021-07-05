Телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью Владимира Меньшова

Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

"В связи с кончиной великого режиссера и актера Владимира Меньшова в сетке НТВ произошли изменения. Сегодня в 23:15 мск сразу после выпуска новостей - в эфире НТВ четырехсерийный фильм "Дед Мазаев и Зайцевы" с Владимиром Валентиновичем в главной роли", - сказали ТАСС в пресс-службе НТВ.

Телеканал "Россия-1" 6 июля покажет повтор передачи "Белая студия" с участием Владимира Меньшова.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, позднее - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".