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Умер Владимир Меньшов

Телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью Владимира Меньшова

Телеканал "Россия-1" 6 июля покажет повтор передачи "Белая студия" с участием артиста

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Телеканал НТВ поменял сетку вещания в связи со смертью народного артиста РСФСР, актера и режиссера Владимира Меньшова.

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Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

"В связи с кончиной великого режиссера и актера Владимира Меньшова в сетке НТВ произошли изменения. Сегодня в 23:15 мск сразу после выпуска новостей - в эфире НТВ четырехсерийный фильм "Дед Мазаев и Зайцевы" с Владимиром Валентиновичем в главной роли", - сказали ТАСС в пресс-службе НТВ.

Телеканал "Россия-1" 6 июля покажет повтор передачи "Белая студия" с участием Владимира Меньшова.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, позднее - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Теги
РоссияМеньшов, Владимир ВалентиновичУмер Владимир Меньшов
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