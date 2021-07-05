Жителям Керчи выплатили почти 90 млн рублей после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. жителей Керчи после произошедшего в середине июня подтопления получили компенсации за поврежденное и утраченное имущество на сумму около 90 млн рублей, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

"На данный момент департаментом труда и социальной защиты населения произведена выплата 963 керчанам, из них помощь в размере 10 тыс. рублей получили 963 жителя, 744 керчанина получили по 100 тыс. рублей и 95 человек - по 50 тыс. рублей. Всего на данную минуту произведено выплат компенсаций на общую сумму 88 млн 780 тыс. рублей", - написал Бороздин.

Мэр добавил, что для возмещения ущерба из резервного фонда Республики Крым на счет администрации Керчи поступило 145 млн 490 тыс. рублей.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.

16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.