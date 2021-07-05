Генпрокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий стихии на Кубани

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России взяла на контроль ликвидацию последствий проливного дождя в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению Генеральной прокуратуры прокуратурой Краснодарского края организовано надзорное сопровождение проводимых <...> мероприятий по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками в регионе. Особое внимание будет обращено вопросам оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности", - отметили в ведомстве, добавив, что надзорные мероприятия находятся на контроле Генеральной прокуратуры.

Ливни в сопровождении шквалистого ветра идут в Сочи с 4 июля. Накануне в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали. Всего ветром повалило 34 дерева, семь населенных пунктов локально остались без света. 5 июля оперативный штаб по региону сообщал, что в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек в Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей. Пляжи в Сочи закрыли, купание запретили, экскурсии отменили.