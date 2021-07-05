В Бурятии решили проблему со свалкой в поселке Селенгинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Проблема со свалкой в поселке Селенгинск в Бурятии, о которой рассказали во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, решена. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" глава Бурятии Алексей Цыденов.

Мусор рядом с поселком Селенгинск складировался до недавнего времени вне границ свалки, происходили его возгорания. Местные жители, опасаясь угрозы возникновения экологической катастрофы, написали письмо-обращение на прямую линию, приложили фотографии свалки.

"Подъезды к свалке в Селенгинске убраны. Там следственный комитет разбирается, природоохранная прокуратура. И, безусловно, [хорошо], что местные жители вопрос подняли", - сказал Цыденов.

Он отметил, что свалка "с историей", там был оператор, который должен был заниматься обслуживанием объекта, но спустя время он ушел, и объект был передан на содержание муниципальному образованию Кабанский район.

После того, как проблема была озвучена во время прямой линии, на место зашла техника арендатора участка для складирования отходов и регионального оператора по обращению с ТКО - компании "Экоальянс". Подрядчики вывезли кучи мусора, которые лежали на дороге, в пределы самой свалки.

По словам Цыденова, содержание и обслуживание места складирования отходов не является системным решением этого вопроса, поскольку свалка уже достаточно старая, эксплуатируется с советских времен, на ней достаточно много накопленных отходов. Системным решением является строительство нового полигона. По предварительным подсчетам, на это понадобится два года. Правительство Бурятии разработало проектно-сметную документацию, получены положительные заключения экологической экспертизы.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Около 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят примерно 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда и других стран. Самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия.