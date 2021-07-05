Число больных с COVID-19 увеличилось в Вологодской области за две недели в 2,5 раза

ВОЛОГДА, 5 июля. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось в Вологодской области в 2,5 раза - до 1 897 человек за прошедшие две недели в сравнении с аналогичным предыдущим показателем, сообщил в понедельник первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

"По области за прошедшие две недели зарегистрировано 1 897 случаев коронавируса, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие две недели. На 28% увеличилось количество госпитализированных в моногоспиталях, количество больных с тяжелой формой болезни увеличилось в 1,5 раза, число пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, - на 12%. То есть растет и число госпитализированных, и тяжесть болезни", - сказал Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

По данным вице-губернатора, в регионе развернуто 1 300 коек в пяти медучреждениях, из них занято 85,1%. "Общее количество госпитализированных составляет 1 100 человек, то есть мы подходим очень близко к пиковому значению, которое имели на второй волне в первой декаде декабря, когда число госпитализированных составляло 1 200. Учитывая темпы роста заболеваемости, мы при необходимости полностью готовы к развертыванию 510 коек в Вологде и Череповце. На сегодня наши моногоспитали обеспечены всем необходимым, есть и СИЗы, и лекарства, и кислород - газообразный и жидкий, медицинский", - сказал Кольцов.

При этом вакцинация населения ведется фактически с колес, сообщил Кольцов. "Мы должны привить 541 тыс. человек, привито первым компонентом 171 тыс. человек, вторым компонентом - 128 тыс., план выполнен на 31,5%. Всего в регион поставлено 179 тыс. комплектов вакцины. На вчера было в остатках около 3,5 тыс. доз, сегодня поступило еще 4 тыс. доз, которые сейчас оперативно развозим, работаем фактически с колес. Завтра ожидается поставка 6,5 тыс. доз, действуют 141 стационарный и 20 мобильных прививочных пункта", - сообщил вице-губернатор.

Он призвал учесть новые рекомендации Минздрава России и привиться тем, кто переболел или прививался шесть месяцев назад. По данным Роспотребнадзора, 77,5% из циркулирующих в области штаммов занимает индийский, перед которым нет защиты у переболевших ранее уханьской разновидностью вируса.

На 5 июля в области подтверждено 48 919 случаев коронавируса, прирост за сутки - 202 случая, коэффициент распространения инфекции - 1,52. Выздоровели 44 484 человека, умерли 1 177.