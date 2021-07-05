Власти Сочи рассчитывают навести порядок в городе после шторма к вечеру 6 июля

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в Сочи, к вечеру вторника в городе будет наведен порядок. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.

"Сейчас на территории города осадков нет, поэтому масштабно приступили к зачистке всех территорий, пострадавших от циклона. Самое главное сейчас это деревья, которые были повалены. Электричество все восстановлено, вода восстановлена, - сказал Копайгородский. - Думаю, что уже к завтрашнему вечеру город будет не узнать".

Глава администрации добавил, что, по данным синоптиков, циклон, который принес непогоду в Сочи, ушел и больше не влияет на погоду в городе.

О пострадавших в результате ЧП

По словам Копайгородского, пострадавших и погибших в результате сильных дождей и подтоплений в Сочи в понедельник нет. Один человек погиб накануне, его придавило упавшим деревом.

"Сегодня, к счастью, обошлось без пострадавших. Накануне, к сожалению, в Адлерском районе погиб молодой человек от упавшего дерева", - сказал Копайгородский.

Он уточнил, что в городе выпала почти месячная норма осадков. Сильный дождь продолжался 12 часов.