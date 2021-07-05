Кубок Пермского края на фестивале "Небесная ярмарка" выиграл пилот из Екатеринбурга

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Итоги фестиваля "Небесная ярмарка", который проходил в смешанном формате, подвели в Кунгуре Пермского края. В трех номинациях соревновались 10 пилотов, а за ходом соревнований следили около 90 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы фестиваля в понедельник.

"Подведены итоги Кубка Пермского края. Победа у Ивана Маевского из Екатеринбурга", - рассказал собеседник агентства.

В соревнованиях принимали участие 10 пилотов из Кунгура, Уфы, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Самары и других городов. Они разыграли между собой Кубок Пермского края.

Победитель Кубка Иван Маевский рассказал, что принимает участие в фестивале в десятый раз. "На фестиваль я возвращаюсь из года в год, в первую очередь из-за того, что я обожаю Кунгур, и, думаю, это взаимно. Также на моей первой "Небесной ярмарке" родилась наша с женой семья. Занять первое место несложно - гораздо сложнее удержать ту планку, которую уже достиг. Это уже моя не первая победа, но эмоции такие же яркие, как впервые", - рассказал победитель.

Также пилоты из регионов Поволжья разыгрывали между собой кубок ПФО - победителем оказался Эмиль Гилаев из Набережных Челнов. По итогам личного зачета в баталиях лучшим стал Радмир Кильмаматов из Уфы.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Пермском крае организаторам пришлось спешно менять условия проведения. Так, на открытие были допущены только те зрители, которые имели сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Таких набралось 700 человек. А закрытие фестиваля прошло целиком в онлайн-формате. "Открытие посмотрели 50 тыс. человек, закрытие и награждение - около 40 тыс. человек", - рассказали организаторы.

О фестивале

"Небесная ярмарка" - международный фестиваль воздухоплавания, который проходит в городе Кунгур Пермского края с 2002 года по инициативе пилота Андрея Вертипрахова. Он собирал ежегодно свыше 50 тыс. зрителей за неделю. В 2004 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные в мире "Воздушные баталии" - "сражения" в воздухе на аэростатах, уникальность соревнований стала привлекать летчиков из других стран, и в 2013 году фестивалю присвоили статус международного.