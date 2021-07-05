Молодежный форум "Территория смыслов" открылся в Солнечногорске

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Молодежный форум "Территория смыслов" начал работу в понедельник на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске.

"В этом году, помимо программных мероприятий, на форуме мы будем проводить отбор потенциальных слушателей в "Школу тренеров и модераторов" по треку "Модераторы". Сейчас выпускниками школы по этому направлению являются 30 человек. Я советую каждому попробовать силы и попытаться поступить в нашу школу", - отметил на церемонии открытия форума генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он также назвал "Сенеж", "местом силы" и напомнил, что на территории мастерской управления есть Аллея губернаторов, где асфальт укладывали главы регионов, а также есть яблоневый сад, который разбили выпускники программы кадрового резерва ВШГУ.

"Одной из магистральных тем форума этого года будет акция "Мы вместе". Участники акции будут присутствовать на всех сменах", - сказал советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий.

По его словам, волонтеры акции смогут внести "свежий ветер" в работу форума.

Программа форума

Первая смена получила название "Голос поколения". Она проходит с 5 по 11 июля. "Участниками первой смены станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, сотрудники вузов, отвечающие за воспитательную работу, и лучшие участники всех модулей программы "Голос поколения", - уточнили в пресс-службе форума.

"Участники первой смены будут обучаться выстраиванию качественной коммуникации для эффективной реализации молодежной политики в дальнейшем. В течение всей смены пройдет формирование кадрового резерва государственной молодежной политики. Российское общество "Знание" организует онлайн-студию с лекциями спикеров форума для трансляций по всей стране, а Мастерская управления "Сенеж" проведет консультации по проектам и тестирования участников", - уточнили организаторы.

Всего форум "Территория Смыслов" принимает пять тематических смен, вторая смена будет полностью посвящена проектам АНО "Россия - страна возможностей". За ней последует смена "Работать в России". Четвертой пройдет смена "Политика: новые вызовы". Завершит форум смена "Служение Отечеству".

"В рамках форума пройдет "Грантовый конкурс молодежных инициатив" Росмолодежи, который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Его участники смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих инициатив", отметили в пресс-службе форума.

Форум проводится в двух форматах. В очном формате каждой смены примут участие 350 молодых людей, а 650 человек станут участниками через онлайн-платформу АНО "Россия - страна возможностей".

"Территория смыслов" проходит с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.