В МЧС сообщили о стабилизации ситуации после дождевого паводка в Сочи

ТАСС, 5 июля. МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного дождями, прошедшими в воскресенье и понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. Управление по городу Сочи и пожарно-спасательные гарнизоны черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят в городе откачку воды. Всего в ликвидации последствий участвуют 742 человека и 329 единиц техники. Аэромобильная группировка кубанского МЧС из 63 человек и 12 единиц техники в настоящее время направлена в Туапсинский район.

Ливни в сопровождении шквалистого ветра шли в Сочи с воскресенья, накануне в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали. Всего ветром, по данным МЧС, было повалено более 30 деревьев. Также семь населенных пунктов локально оставались без света.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.