{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Бокерия заявил, что пандемия сильно ударила по российским кардиохирургическим центрам

Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева сообщил, что работу института коронарной и сосудистой хирургии приостановили, в связи с чем объем операций сократился
Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции нанесла сильный удар по центрам кардиохирургического профиля в России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом заявил президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"С точки зрения объемов хирургического лечения эпидемия очень сильно ударила по всем центрам кардиохирургического профиля - операций стало намного меньше", - сказал Бокерия.

Он уточнил, что работа института коронарной и сосудистой хирургии, входящего в состав центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, была приостановлена, в связи с чем объем операций сократился.

Теги
РоссияБокерия, Лео АнтоновичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Почти 40% российских туристов собираются сделать прививку от COVID-19 перед отпуском
Почти каждый пятый опрошенный хочет отправиться за границу, свидетельствуют результаты опроса "Сравни.ру"
Читать полностью