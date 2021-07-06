Бокерия заявил, что пандемия сильно ударила по российским кардиохирургическим центрам

Об этом заявил президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"С точки зрения объемов хирургического лечения эпидемия очень сильно ударила по всем центрам кардиохирургического профиля - операций стало намного меньше", - сказал Бокерия.

Он уточнил, что работа института коронарной и сосудистой хирургии, входящего в состав центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, была приостановлена, в связи с чем объем операций сократился.