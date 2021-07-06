В Якутии компенсации получили все пострадавшие от "двойных продаж" жилья

ЯКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Все жители Якутии, включенные в региональный реестр как пострадавшие в результате "двойных продаж" недвижимости в республике, получили компенсационные выплаты, сообщает во вторник журналистам пресс-служба регионального Минстроя.

"На сегодняшний день восстановлены права всех граждан, которые пострадали от "двойных продаж". В этом году денежные выплаты в рамках принятых постановлений правительства Якутии получили оставшиеся 15 человек. Среди них пайщики ЖСПК "Стерх", участники строительства объектов ООО "Теплосервис" и ООО ПКФ "Сырдык", - сказали в министерстве.

Как уточнили ТАСС в Минстрое региона, из республиканского бюджета на выплаты 15 гражданам направили свыше 18,6 млн рублей.

В министерстве отметили, что восстановление прав дольщиков находится "на особом контроле". В частности, в Якутии выплаты людям, пострадавшим от "двойных продаж", - вложившим средства в строительство многоквартирного дома для приобретения квартиры, которую застройщик продал два и более раз, при этом многоквартирные дома достроили и ввели в эксплуатацию, - начали проводиться с 2019 года. На сегодняшний день 87 пострадавших от "двойных продаж" получили выплаты на общую сумму в размере 105,8 млн рублей.