В Аргентине начался выпуск второго компонента "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июля. /ТАСС/. Аргентинская фармацевтическая компания Richmond приступила к производству второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник телеканал TeleSUR со ссылкой на заявление президента фирмы Марсело Фигейраса.

По его словам, для выпуска "Спутника V" будет использовано 100 литров активного компонента, предоставленного аргентинской компании Центром имени Гамалеи на основе двустороннего соглашения. Как отметил Фигейрас, этого будет достаточно для производства около 150 тыс. доз второго компонента вакцины.

В Аргентине на основе российского сырья уже налажен выпуск первых доз вакцины "Спутник V". Ранее Фигейрас сообщил, что его компания уже произвела 450 тыс. доз первой прививки российского препарата, они ожидают оценки качества специалистов Центра имени Гамалеи.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря 2020 года в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.