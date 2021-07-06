В Приморье дополнительно откроют несколько десятков пунктов вакцинации от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Несколько десятков дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса откроются в Приморье со следующей недели. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Со следующей недели в городах и районах края откроют дополнительно еще несколько десятков мобильных и стационарных прививочных пунктов, чтобы сделать вакцинацию еще доступнее для приморцев", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила, что по темпам вакцинации регион пока отстает от среднероссийских показателей. В крае вакцинировано только 12,75% населения, что составляет 26,7% от планового показателя. "Муниципалитеты, которые отстают по темпам вакцинации, рискуют получить неконтролируемый рост заболеваемости. Это серьезные риски", - подчеркнула она.

Министр отметила, что темпы вакцинации в крае существенно возросли. Четыре недели назад ежедневно прививались 1,5-2 тыс. человек, сейчас этот показатель составляет 4-4,5 тыс. Для того, чтобы к сентябрю первый компонент вакцины получили 900 тыс. приморцев, в регионе необходимо ежедневно прививать 8-8,5 тыс. человек. "Мы со своей стороны будем увеличивать число прививочных пунктов и мобильных прививочных бригад. С сегодняшнего дня будем анализировать каждый прививочный пункт по мощности", - сказала Худченко.

За последние сутки в Приморье коронавирус выявили у 240 человек, всего с начала пандемии диагностировали 48 146 случаев заражения. Выздоровели 43 137 человек. Привились - 244 247.