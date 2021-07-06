Мишустину рассказали о ходе приемной кампании в Томском государственном университете

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который во вторник находится с рабочей поездкой в Сибирском федеральном округе, ознакомился с ходом приемной кампании в Томском государственном университете (ТГУ).

Вместе с ректором вуза Эдуардом Галажинским он посетил помещение, где находится приемная комиссия ТГУ. Главе российского кабмина рассказали в том числе о современных методах подачи документов в университет.

На цифровых панелях, установленных в зале, была представлена статистика о ходе приемной кампании. На основе анализа больших данных вуз сформировал модель целевого абитуриента с точностью до 80-90% и начал привлекать учащихся с учетом этих знаний. Как следует из инфографики, благодаря этой методике количество отчислений в первый год снизилось примерно на 50%, число троечников в первый год обучения - на 36% в сравнении с абитуриентами, привлекаемыми традиционным способом.

О вузе

Томский государственный университет - первый университет в азиатской части России, он был учрежден 28 мая 1878 года. Сейчас это один из крупнейших образовательных центров страны. Он включает в себя 20 факультетов и учебных институтов, в вузе обучается 14,6 тыс. студентов, из которых 23,6% - иностранцы из 73 стран мира. По привлечению иностранных учащихся ТГУ неоднократно показывал лучший результат среди российских университетов.

В вузе применяются современные технологии обучения, ТГУ входит в топ-5 университетов - лучших разработчиков онлайн-курсов в России. Внедряются новые образовательные платформы и решения, делается акцент на индивидуализацию обучения.