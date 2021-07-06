На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливня

"До 8 июля в крае действует штормовое предупреждение. И сильные дожди еще могут пройти на территории региона. Мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными", - написал он.

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлено до 8 июля, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во вторник в своем Telegram -канале.

Губернатор поручил ликвидировать последствия удара стихии в кратчайшие сроки. "Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, поручил обеспечить подвоз воды и питания", - добавил он.

Ранее на Кубани до конца вторника продлили штормовое предупреждение в связи с ливнями и ветром. "6 июля по краю пройдет кратковременный дождь с грозой, местами сильные дожди. В отдельных районах ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении на странице в Instagram Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.