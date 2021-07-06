Яровая предложила ввести понятие "экологическое происшествие" и экопаспорт регионов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во вторник на заседании президиума Совета законодателей предложила закрепить в правовом поле понятие "экологическое происшествие" и ввести экологические паспорта субъектов РФ.

Депутат напомнила, что с 1 января 2012 год в законодательстве действует норма о проведении государственного экологического мониторинга в рамках единой системы. Кроме того, по закону должен быть создан государственный фонд данных в этой сфере.

В рамках создания этой информационной системы и поручений президента РФ Яровая предложила "на уровне федерального закона "Об охране окружающей среды" предусмотреть введение оценки экологической безопасности регионов внутри создаваемой комплексной системы мониторинга и установить понятие и правовой статус экологического паспорта субъекта РФ". Депутат при этом подчеркнула, что сам по себе сбор данных не должен быть самоцелью, получаемая информация должна аналитически обрабатываться. Экологический паспорт должен стать критерием оценки благополучия жизни в регионе и составной частью стратегических программ развития, добавила вице-спикер.

Яровая также предложила "ввести в правовое поле понятие "экологическое происшествие" как событие, которое не содержит первичных признаков правонарушения или преступления, для оценки которого требуется проведение научных, экспертных оценок и экспертиз".

"При этом экологическое происшествие будет незамедлительно отражаться в создаваемой электронной системе и являться предметом рассмотрения постоянно действующей межведомственной комиссии для оперативного подключения и скоординированного взаимодействия всех уполномоченных контрольно-надзорных органов", - уточнила депутат. По ее словам, при возникновении экологического происшествия автоматически будет запускаться оценка события, обмен данными, экспертиза, "чтобы выйти на правильную научную и содержательную оценку природных явлений, которые несут в себе экологические риски и последствия". В зависимости от выводов о причинах и последствиях будут разрабатываться и реализовываться комплексные мероприятия, а при необходимости - устанавливаться ответственность.