Мишустин изучил старинные таможенные документы в научной библиотеке университета Томска

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился во вторник с фондом научной библиотеки Томского государственного университета, открытой в 1888 году.

Библиотека была открыта одновременно с университетом, ее основателем является Василий Маркович Флоринский - врач, ученый, писатель, попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Директор научной библиотеки Артем Васильев рассказал премьеру, что университет стал "мегапроектом российской империи".

Мишустину продемонстрировали уникальные издания, которые сделали библиотеку книжной сокровищницей Сибири. Это, в том числе, рукописные документы XVII века, связанные с освоением региона. Среди них - свиток Кузнецкой таможенной избы, куда вносились данные о купцах, товарах и пошлинах. "Интересно, какие это были специальные пошлины", - заметил Мишустин.

Среди других экспонатов, с которыми ознакомился премьер, была и главная книга XVIII века - энциклопедия Дени Дидро и Даламбера. В библиотеке есть два полных комплекта этого издания, каждый из которых составляет 35 томов.

Памятники истории

В библиотеке есть и другие уникальные экземпляры, например, произведение Николая Гоголя "Ревизор" с автографом автора, а также первое издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина, которое является примером коммерческой деятельности книгоиздателей того времени: произведение выпускали по частям.

"На прямой линии президент предложил очень интересную идею - "Пушкинскую карту", когда для школьников и студентов определенного возраста будет доступна карта, которая позволит им приобретать билеты в музеи, театры, на выставки ходить. И слово "пушкинская" здесь имеет очень глубокий смысл", - отметил Мишустин.

В конце экскурсии Мишустину продемонстрировали автограф цесаревича Николая - первого почетного гостя библиотеки, который ровно 130 лет назад ее посещал, и попросили оставить запись в книге почетных гостей.

"Спасибо всем, кто бережно собирает и сохраняет уникальную историю России. Здесь можно познакомиться с редкими экземплярами разных эпох и веков. Удачи в продолжении этого замечательного проекта. Процветания России", - написал Мишустин.