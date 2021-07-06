Работу кафе и ресторанов в Туве ограничили до 23:00

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работу заведений общественного питания в Туве ограничили до 23:00, введена 50%-ная заполняемость заведений и запрет на проведение в них семейных торжеств. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Тувы Белек Анай-оол.

"Введены ограничения по деятельности общепитов. 50% от мест, которые имеются, можно только занимать, и деятельность с 23:00 до 06:00 находится под запретом. В данный момент мы вводим дополнительные ограничения по общепитам - это проведение семейных, коллективных мероприятий. <...> Сюда попадают свадьбы, дни рождения, хылбык-дой (праздник первой стрижки волос к трехлетию ребенка - прим. ТАСС), дожек-дой (праздник рождения младенца - прим. ТАСС)", - сказал он.

Замминистра добавил, что в Туве планируется создание бесковидных зон, куда будут допускаться только привитые или имеющие справку о наличии антител. На входе будут проверять наличие у граждан QR-кодов, справок и документов. Работники самих заведений также должны быть провакцинированы.

Ранее по 15 июля полностью приостановили работу детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, за исключением установленных на открытом воздухе. Также было установлено ограничение по заполняемости для предприятий общепита, музеев, выставок, библиотек, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров.

По данным Минздрава Тувы, с начала года в регионе коронавирус диагностировали у более чем 2,3 тыс. человек, умерли 35 пациентов. В 2020 году было выявлено около 14,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 174 человека умерли.