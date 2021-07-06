Движение по всем федеральным трассам Кубани восстановлено

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Все перекрытия движения на федеральных трассах Краснодарского края, введенные из-за последствий непогоды, на данный момент сняты. Проезд для автомобилей обеспечен, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне вечером, а также утром во вторник отмечались перекрытия трасс М-4 "Дон" и А-147 Джубга - Сочи из-за последствий непогоды.

"На данный момент на всех федеральных автодорогах в Краснодарском крае обеспечен проезд транспорта. В одном месте (пос. Лермонтово, Туапсинский район) организовано реверсивное движение из-за подмыва автодороги", - сообщили в управлении.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.