В Дагестане на базе РКБ №2 дополнительно развернули 80 коек для больных с COVID-19

МАХАЧКАЛА, 6 июля./ТАСС/. Дополнительно 80 коек развернули на базе республиканской клинической больницы №2 в Махачкале для лечения коронавирусных больных. В настоящее время в медучреждении уже около 250 коек, сообщил во вторник главный врач больницы Ибрагим Магомедов.

Ранее сообщалось, что Республиканскую клиническую больницу №2 в Махачкале вновь перепрофилировали в госпиталь для лечения коронавирусных больных. Для них было развернуто около 170 коек.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в республике с каждым днем ухудшается. Поэтому принято решение развернуть дополнительно наше терапевтическое отделение для лечения коронавирусных больных - это 80 коек. Сегодня все силы и средства брошены на борьбу с пандемией", - сказал Магомедов.

По его словам, сейчас важна правильная информационная работа по вакцинации населения.

"Только путем массовой вакцинации мы сможем побороть эту болезнь. Иначе, как бы мы не хотели, ситуацию не улучшим", - добавил главный врач больницы.

По сообщению регионального Минздрава, число госпитализированных за сутки с внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане достигло максимума с начала этого года. В больницы доставлено 468 пациентов.