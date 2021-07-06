Предпринимателей затопленного рынка Керчи освободили от арендной платы на три месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Предприниматели, работавшие на городском рынке Керчи, затопленном в результате июньских ливней в Крыму, освобождены от арендной платы на три месяца, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

"Решение принято об освобождении от арендной платы предпринимателей на три месяца, которые торговали на керченском рынке", - сказал он.

Он уточнил, что до конца недели планируется завершить подсчет ущерба для предпринимателей, "и от этого будет зависеть, как к каждому индивидуально подойти и компенсировать эти убытки".

17-18 июня в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.