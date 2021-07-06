Более 500 жителей Ялты получили выплаты после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ялты выплатили компенсации более 500 жителям города, оказавшимся в зоне подтоплений, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы местной администрации.

"По состоянию на 6 июля единовременная финансовая помощь за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым в размере 10 тыс. рублей на человека доведена 509 гражданам, по 50 тыс. рублей - 156 гражданам, а по 100 тыс. рублей - 194 гражданам", - говорится в сообщении.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние две недели. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В воскресенье из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.