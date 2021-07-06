В Нижегородской области разработали универсальный бейдж для посещения мероприятий

ТАСС, 6 июля. Универсальный персональный документ "Мультипасс 800" для посещения мероприятий в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса разработали в Нижегородской области, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Ранее власти Нижегородской области сообщали, что при посещении массовых мероприятий в регионе можно будет предъявить универсальный документ. Его разработку начали после введения ограничений, согласно которым организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста.

"В Нижегородской области для посещения мероприятий создан универсальный персональный документ "Мультипасс 800". Он действует на территории региона в период противоэпидемических ограничений. "Мультипасс 800" выдается жителям и гостям Нижегородской области, имеющим один из трех документов: сертификат прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - 72 часа), результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "Мультипасс 800" представляет собой бейдж в цифровом и пластиковом виде, он дает возможность посетить праздничные мероприятия, кинотеатры, дельфинарии, театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирк и прочие организации, а также клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества и спортивные организации. Оформить специальный бейдж можно в режиме онлайн через сервис "Карта жителя Нижегородской области" или в формате офлайн в специальных пунктах выдачи. Организаторы также могут выдавать разовые формы допуска на мероприятия (к примеру, браслеты) тем, кто имеет отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

"Мультипасс 800" может выдаваться на разные сроки, например, на основании сертификата о прививке выдается оранжевый бейдж на срок проведения праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Документ на 72 часа с даты забора биоматериала для ПЦР-теста отображается только в онлайн-формате в профиле пользователя "Карты жителя Нижегородской области". Также бейдж синего цвета выдается не более чем на 60 дней с даты забора биоматериала на основании результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19.