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Пандемия COVID-19

В АТОР заявили, что более 65% сотрудников гостиниц в Турции вакцинированы от коронавируса

В ближайшее время их количество достигнет 100%, отметил вице-президент Ассоциации Дмитрий Горин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Больше 65% работников гостиниц в Турции привиты от коронавирусной инфекции, в ближайшее время их количество достигнет 100%. Об этом сообщил в среду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24".

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"На мой взгляд, Турция делает все для безопасности, больше 65% <…> сотрудников гостиниц вакцинированы [от коронавируса], и эта цифра скоро будет равна 100%", - сказал он.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V", китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech. 1 июля президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что более 50 млн человек в стране сделали прививку от коронавируса.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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