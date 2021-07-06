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Мэр Геленджика заявил, что курортный сезон продолжается, несмотря на последствия непогоды

Власти при этом не рекомендовали купаться в море до получения результатов проб воды

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что курортный сезон в селе Архипо-Осиповка, несмотря на последствия непогоды, продолжается. Самые главные работы по уборке уже проведены.

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"Приложили все усилия, чтобы как можно быстрей смыть с лица нашей Архипки следы, которые принесла непогода. Работы по уборке территорий села продолжаются, но самые главные и масштабные уже проведены. Курортный сезон в Архипо-Осиповке продолжается", - написал Богодистов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе администрации Геленджика ТАСС также уточнили, что пробы воды в Черном море будут взяты после того, как уберут мусор и поваленные деревья с пляжа. До получения результатов проб власти не рекомендуют купаться в море.

"Наш отдел Роспотребнадзора планирует взять пробы воды в Архипо-Осиповке, где в море выходил основной поток воды, когда будет убран мусор и поваленные деревья с пляжа, по планам это произойдет в конце недели", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.

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