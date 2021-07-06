Губернатор Ленинградской области объявил о начале ревакцинации от коронавируса в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале ревакцинации в регионе и одним из первых повторно сделал прививку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Александр Дрозденко сообщил о начале ревакцинации (вакцинации тех, кто привился более чем полгода назад) и рассказал, что сегодня сам прошел эту процедуру <...> Глава региона отметил, что введенные ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными, и темпы вакцинации в регионе возросли", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в областном правительстве отмечают, что ситуация с коронавирусом остается очень напряженной, болезнь "молодеет", отличается более стремительным течением, требует более интенсивного лечения.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей. К сентябрю 2021 года руководители государственных и муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели в сфере образования, здравоохранения и других, торговли и транспорта, учреждений культуры, кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат должны обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации. К 1 сентября вакцинацию от коронавируса в регионе должны пройти не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих.

По информации пресс-службы, в правительстве Ленинградской области готовится новый пакет антиковидных мер. В нем будет сохраняться принцип "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.