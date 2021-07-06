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В Тбилиси проходит митинг в знак солидарности с избитыми журналистами

Сотни агрессивно настроенных граждан пытаются помешать проведению акции

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Акция в поддержку журналистов, которые в понедельник подверглись физическому насилию и словесным оскорблениям, проходит у здания парламента в центре Тбилиси. В то же самое время сотни агрессивно настроенных мужчин пытаются им в этом помешать, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ситуация складывается довольно напряженная. Несколько сотен граждан стоят у здания парламента, по периметру сотрудники правоохранительных органов пытаются сдержать участников контракции, проявляющих агрессию по отношению не только к силовикам, но и к журналистам, которых обвиняют в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества в Грузии.

Нескольких человек полиция задержала, также были случаи, когда, несмотря на усилия стражей порядка, представители радикально настроенной группы наносили удары участникам акции. На место прибывает все больше правоохранителей.

Полицейские препровождают журналистов в специально отведенные для них места, так как их пребывание в зоне проведения самой акции небезопасно. В адрес представителей СМИ звучат оскорбления.

Защитники ЛГБТ-сообщества в понедельник решили устроить марш на проспекте Руставели в Тбилиси. Этого не дали им сделать защитники традиционных ценностей, которые заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами. Пострадали более 50 представителей СМИ.

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