Власти Югры увеличили коечный фонд для больных с коронавирусом более чем на 52% за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре увеличили более чем на 52% за неделю. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"За неделю коечный фонд ковидных госпиталей мы увеличили с 1 117 до уже с сегодняшними цифрами 1 704, стационарное лечение сегодня проходят 1 114 пациентов, неделю назад их было 900", - сказал Добровольский.

В Югре за последние три недели ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей февраля 2021 года. По данным оперштаба, на 6 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 60,7 тыс. (из них 154 за последние сутки), выздоровели 58,2 тыс. человек, умерли 822 человека (четыре человека за сутки - впервые с 13 марта).