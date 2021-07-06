На Кубани в два раза сократилось число подтопленных муниципалитетов

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Число муниципальных образований Краснодарского края, которые оказались подтопленными из-за прошедших в регионе дождей, сократилось с шести до трех. Люди, эвакуированные ранее в пункты временного размещения, вернулись домой, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по краю.

"Последствия залповых ливней устраняются в трех муниципалитетах Краснодарского края. На настоящий момент остаются подтопленными 102 придворовые территории и 20 домовладений, в которых проживают 346 человек, из них 59 детей. В пунктах временного размещения людей нет. Все жители вернулись в свои дома либо размещены у родственников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Славянском районе подтопленными остаются восемь придворовых территорий и восемь частных домовладений, в городе Горячий Ключ - 82 придворовые территории, в Северском районе - 12 придворовых территорий и 12 частных домов.

По состоянию на утро вторника в 13 населенных пунктах шести муниципальных образований были подтоплены 522 придомовые территории, вода заходила в 290 домовладений. Более 350 человек были эвакуированы, в пунктах временного размещения находились 62 человека, из них 18 детей.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.