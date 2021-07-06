В Ингушетии будут сообщать о депутатах-прогульщиках заседаний на сайте парламента и в СМИ

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым подписан закон о внесении изменений в закон о статусе депутата Народного собрания (парламента) региона, в рамках которых данные о депутатах, прогуливающих заседания парламента, будут публиковаться как на сайте Народного собрания, так и в СМИ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы региона.

"В рамках внесенных главой региона изменений в закон информация о систематическом отсутствии депутата Народного собрания на заседаниях будет публиковаться в официальном печатном издании или размещаться на официальном сайте парламента. В случае необходимости эта информация будет доводиться до сведения избирателей через средства массовой информации", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, закон вступит в силу только 15 июля, но применен будет только с начала осенней сессии парламента.

19 сентября в Ингушетии состоятся выборы депутатов седьмого созыва. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР.