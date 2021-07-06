В Краснодаре начали сбор волонтеров для помощи в ликвидации подтоплений на Кубани

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Координационный центр организации "#МыВместе" в Краснодарском крае начал сбор волонтеров для помощи в ликвидации подтоплений, которые в воскресенье и понедельник произошли в регионе. Об этом сообщается во вторник в официальном Instagram-аккаунте штаба.

"В связи с ЧС на побережье Черного моря нужны волонтеры для оказания помощи населению. Возраст - от 18 лет, и желание оказать физическую или психологическую поддержку", - говорится в сообщении.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.