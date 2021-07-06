Псковская область получит 150 млн рублей на благоустройство поселков, связанных с Невским

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Псковская область получит 150 млн рублей из федерального бюджета на проведение благоустройства ряда поселков в Гдовском районе, где расположены памятные места, связанные с личностью князя Александра Невского. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной администрации по итогу визита в регион заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера в Гдовском районе ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Его проводят на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

"Гдовский район получит 150 млн рублей из федерального бюджета. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров в рамках визита вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Самолву, на место строительства мемориала в честь 800-летия князя Александра Невского", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по 50 млн рублей получат Гдов, Самолва и Кобылье Городище. "Потратят их исключительно на благоустройство", - говорится в сообщении.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Был канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя.