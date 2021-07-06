В 15 районах Кубани прогнозируют сильные осадки, которые могут привести к возникновению ЧС

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ночь на среду и в течение суток 7 июля в Краснодарском крае сильные осадки, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в 15 районах региона. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства ГО и ЧС по краю.

"С сегодняшней ночи и в течение суток 7 июля повсеместно по Краснодарскому краю опять пройдут дожди, в отдельных районах сильные в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра [20 м/с]. На территории муниципальных образований: Абинский, Апшеронский, Белореченский, Крымский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, Туапсинский районы и городов Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подъемами уровней воды", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что существует вероятность размывом берегов рек, прорывов дамб, плотин, подмывов опор мостов, земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к мостам, подтоплений низменных участков.

По состоянию на утро 6 июля в 13 населенных пунктах шести муниципальных образований были подтоплены 522 придомовые территории, вода заходила в 290 домовладений. Более 350 человек были эвакуированы, в пунктах временного размещения находились 62 человека, из них 18 детей. К вечеру вторника последствия продолжают устранять в Славянском и Северском районах края, а также в Горячем Ключе, подтопленными остаются 20 домовладений, эвакуированных в ПВР нет.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.