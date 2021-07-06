Вода полностью ушла из домов в подтопленных селах в Северском районе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Шебш в Краснодарском крае снизился, вода полностью ушла из домов и придомовых территорий в селах Северского района. Об этом во вторник сообщили в региональном оперативном штабе.

Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках Шебш, Афипс и Убин. В результате река Шебш вышла из берегов и подтопила села Тхамаха и Шабановское.

"В настоящее время вода полностью ушла с придомовых территорий и домов. Электричество и сотовая связь восстановлены", - говорится в сообщении.

Специалисты обследуют попавшие в зону подтопления территории. В селе Шабановском обследованы 28 придворовых территорий и 26 домов, в селе Тхамаха - девять адресов из 24 подтопленных придворовых территорий и 24 домов. Проводится откачка воды из колодцев и их обеззараживание, специалисты ветеринарии утилизируют погибших животных. В оперштабе добавили, что по-прежнему невозможен проезд к станице Ставропольской, а также по мосту через реку Шебш в самой станице.

Глава Шабановского сельского поселения Юрий Баранов сообщил ТАСС, что в среду объявлен сбор волонтеров, которые будут оказывать населению помощь по уборке территорий. В поселке Тхамаха оказалась повреждена в результате подтопления крупная база отдыха "Каштановая роща".

О ситуации в Краснодарском крае

По состоянию на утро вторника в 13 населенных пунктах шести муниципальных образований были подтоплены 522 придомовые территории, вода заходила в 290 домовладений. Более 350 человек были эвакуированы, в пунктах временного размещения находились 62 человека, из них 18 детей. К вечеру вторника последствия продолжают устранять в Славянском и Северском районах края, а также в Горячем Ключе, подтопленными остаются 20 домовладений, эвакуированных в ПВР нет.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.