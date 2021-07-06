АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Греции объявило о новых мерах борьбы с коронавирусом, которые включают ограничение работы развлекательных учреждений с 8 июля. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

"С 8 июля рестораны, бары, клубы и развлекательные заведения будут работать только с сидящими клиентами и в соответствии с установленными законодательством правилами о вместимости помещений", - сказал на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

По словам чиновника, среди заразившихся коронавирусом наблюдается большое число молодежи и лица, часто посещающие развлекательные мероприятия. В этой связи власти решили повторно ввести ограничения на работу ресторанов, ночных клубов и баров. Ранее в конце прошлого года правительство уже вводило ограничения на работу развлекательных учреждений в рамках всеобщего карантина.

Власти Греции сообщили о скачке уровня заражения коронавирусной инфекции в республике. По данным органов общественного здравоохранения, за последние сутки зафиксировано порядка 1 797 случаев заражения коронавирусом, что в два раза выше, чем в предыдущий день - 801 случай. Общее зарегистрированных случаев заболевших COVID-19 в Греции достигло 429 144. Число умерших от инфекции составило 12 754.