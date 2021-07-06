Роспотребнадзор предложил запретить массовые мероприятия в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий, работу развлекательных центров и иных досуговых заведений в Дагестане нужно запретить в связи с ухудшением эпидситуации. С таким предложением руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов выступил на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19 на территории региона под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова во вторник.

"В связи с ухудшением эпидситуации в республике Николай Павлов предложил следующие меры: обеспечить контроль за соблюдением гражданами масочного режима при нахождении в общественных местах; прекратить проведение массовых мероприятий на территории республики; запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытых верандах предприятий общественного питания; приостановить работу развлекательных центров и иных досуговых заведений, в т. ч. детских", - приводит пресс-служба главы Дагестана слова Павлова.

По сообщению пресс-службы, также предложено приостановить посещение гражданами, за исключением священнослужителей, религиозных организаций.

"На совещании также говорилось о необходимости обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний, конференций и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видеосвязи. Обсуждался и вопрос продления до 31 июля 2021 года соблюдения режима самоизоляции гражданам в возрасте 65 дет и старше по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации. Врио главы Дагестана поддержал предложенные Роспотребнадзором меры", - добавил представитель пресс-службы.

Уточняется, что в рамках оперштаба предложено ограничить до 25% заполняемость посетителями театров, кинотеатров, фитнес-залов, музеев, библиотек.