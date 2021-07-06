В Гидрометцентре рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сильные осадки не угрожают Сочи и другим районам Краснодарского края в ближайшее время. Погода будет спокойной минимум до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Грозовая деятельность, сильные осадки на побережье Краснодарского края прекращаются. До конца недели ситуация будет гораздо более спокойной", - рассказал он.

По словам Вильфанда, грозы и осадки в ближайшие дни прогнозируются лишь в горных районах региона, однако это не приведет к повторению ситуации с подтоплениями и подъемом уровня воды в реках до критического уровня. "Грозы и осадки - не очень интенсивные - будут в горных регионах. Если осадки попадут на истоки горных рек, только в этом случае будет повышение уровня воды в реках Краснодарского края. Но это не будет повторением [прошедших] событий", - отметил метеоролог.

По состоянию на утро вторника в 13 населенных пунктах шести муниципальных образований были подтоплены 522 придомовые территории, вода заходила в 290 домовладений. Более 350 человек были эвакуированы, в пунктах временного размещения находились 62 человека, из них 18 детей. К вечеру вторника последствия продолжают устранять в Славянском и Северском районах края, а также в Горячем Ключе, подтопленными здесь остаются 20 домовладений, эвакуированных в ПВР нет.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.