Марокко внесло РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за коронавируса

РАБАТ, 6 июля. /ТАСС/. Обновленный список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию Марокко, вступил в силу во вторник вечером. Соответствующее решение приводится в коммюнике межминистерского комитета королевства по мониторингу пандемии коронавируса.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. Но в группу "Б", где продолжается распространение пандемии или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, добавлены три страны - Египет, Россия и Тунис.

Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа (вместо прежних 48 часов) до въезда на территорию Марокко.

Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. При этом владелец сертификата, подтверждающего, что он вакцинирован одним из препаратов, одобренных в Марокко, освобождается от карантина. Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями королевства Марокко, а также пройти ПЦР-тест на 9-й день после приезда.

Группы "А" и "Б"

В группу "Б", согласно списку, опубликованному на сайте Минздрава королевства, на данный момент входят 75 стран, включая Бразилию, Вьетнам, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Колумбию, КНДР, Латвию, Литву, Мексику, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сирию, Таиланд, Украину и ЮАР.

В группу "А" включены государства-члены ООН, не упомянутые в группе "Б".

Власти Марокко с 15 июня частично возобновили авиасообщение на фоне улучшения эпидемической ситуации и продолжения кампании вакцинации. Эти мера, в частности, направлена на содействие возвращению на родину марокканцев, проживающих за границей. Ранее июне в МИД отметили, что "поскольку воздушное пространство королевства все еще закрыто, эти полеты будут выполняться в соответствии с особыми разрешениями".

В режиме санитарного ЧП

По данным на вечер 6 июля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 535 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 336 человек, выздоровели более 520 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 июля.

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 10,16 млн человек, при этом свыше 9,19 млн из них введены два компонента вакцины.

В настоящее время власти Марокко используют во время крупномасштабной общенациональной кампании по вакцинации две вакцины - от китайской лаборатории Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca. Кроме того, в начале марта 2021 года Минздрав Марокко зарегистрировал на 1 год в рамках ускоренной процедуры российскую вакцину "Спутник V" для применения на территории королевства.