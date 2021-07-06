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Пандемия COVID-19

Байден ожидает, что к концу недели в США число полностью вакцинированных составит 160 млн

Более 182 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Число американцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, к концу недели достигнет 160 млн. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией и темпам прививочной кампании.

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"Мы распределили 300 млн доз прививок за 150 дней. Более 182 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, включая около 90% пожилого населения, 70% взрослых, начиная с 27 лет, - сказал Байден. - К концу этой недели мы достигнем отметки в 160 млн полностью вакцинированных граждан. <...> 160 млн будет вакцинировано, тогда как только 3 млн прошли вакцинацию, когда мы [нынешняя администрация США] начали исполнять свои обязанности".

По словам президента, с января число случаев инфицирования и летальных исходов от коронавируса в США снизилось на 90%. "Миллионы полностью вакцинированных американцев возвращаются к нормальной жизни. Открывается бизнес, нанимаются и возвращается [сотрудники]", - отметил он. По утверждению главы государства, прогнозируемый экономический рост США будет самым высоким за десятилетия.

"Но наша борьба с вирусом не закончилась. Прямо сейчас миллионы американцев остаются невакцинированными и незащищенными, - продолжил он. - Из-за этого сообщества подвергаются риску. <...> Еще большую обеспокоенность вызывает дельта-вариант". Байден рассказал, что обсуждал во вторник с представителями администрации распространение дельта-штамма, на который приходится "половина всех новых случаев во многих частях страны". "Этот вариант легче передается и потенциально более опасен", - добавил он.

Президент отдельно призвал сделать прививку молодых людей. "Вакцинация очень эффективна. Полностью вакцинированные американцы имеют высокую степень защиты, включая от дельта-варианта, - сказал он. - Если вы вакцинированы - вы защищены. Если нет, то вы подвергаете риску себя, свою семью, друзей. Пожалуйста, вакцинируйтесь сейчас. Это работает, это бесплатно, это никогда не было так просто, как сейчас".

Кампания вакцинации в США

В настоящее время в США одобрены три вакцины от нового коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson. С момента своей инаугурации 20 января текущего года президент Джо Байден взял курс на масштабную вакцинацию населения. На фоне этого сам глава государства, а также другие представители вашингтонской администрации регулярно призывают жителей страны прививаться от коронавирусной инфекции. На федеральном и муниципальном уровне предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы упростить процесс вакцинации и избежать очередей. Кроме того, власти некоторых штатов в целях увеличения числа желающих пройти вакцинацию запустили для сделавших прививку специальные лотереи с денежными и другими ценными призами.

Однако, несмотря на усилия властей, не все американцы спешат прививаться. Так, поставленная ранее Байденом цель добиться к 4 июля того, чтобы хотя бы одну дозу вакцины получили 70% взрослого населения страны, выполнена не была. Как пишет газета Hill, к концу прошлой недели хотя бы частично были привиты только 67% совершеннолетних жителей США. Согласно обнародованным в воскресенье результатам опроса, проведенного совместно газетой "Вашингтон пост" и телеканалом ABC, почти 30% жителей страны сообщают, что они, вероятно, не будут вакцинироваться от COVID-19, каждый пятый при этом заявляет о своем уверенном отказе от прививки. Скептиков гораздо больше среди сторонников Республиканской партии, 47% из них отмечают, что скорее всего не станут делать укол вакцины. Среди сторонников демократов о нежелании прививаться сообщают 6% опрошенных.

В мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США разрешили полностью вакцинированным американцам больше не надевать защитные маски даже в помещениях, исключением остаются объекты общественного транспорта. Однако Байден ранее заявил, что власти не станут наказывать за отказ носить данные индивидуальные средства защиты тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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