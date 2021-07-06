Байден ожидает, что к концу недели в США число полностью вакцинированных составит 160 млн

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Число американцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, к концу недели достигнет 160 млн. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией и темпам прививочной кампании.

"Мы распределили 300 млн доз прививок за 150 дней. Более 182 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, включая около 90% пожилого населения, 70% взрослых, начиная с 27 лет, - сказал Байден. - К концу этой недели мы достигнем отметки в 160 млн полностью вакцинированных граждан. <...> 160 млн будет вакцинировано, тогда как только 3 млн прошли вакцинацию, когда мы [нынешняя администрация США] начали исполнять свои обязанности".

По словам президента, с января число случаев инфицирования и летальных исходов от коронавируса в США снизилось на 90%. "Миллионы полностью вакцинированных американцев возвращаются к нормальной жизни. Открывается бизнес, нанимаются и возвращается [сотрудники]", - отметил он. По утверждению главы государства, прогнозируемый экономический рост США будет самым высоким за десятилетия.

"Но наша борьба с вирусом не закончилась. Прямо сейчас миллионы американцев остаются невакцинированными и незащищенными, - продолжил он. - Из-за этого сообщества подвергаются риску. <...> Еще большую обеспокоенность вызывает дельта-вариант". Байден рассказал, что обсуждал во вторник с представителями администрации распространение дельта-штамма, на который приходится "половина всех новых случаев во многих частях страны". "Этот вариант легче передается и потенциально более опасен", - добавил он.

Президент отдельно призвал сделать прививку молодых людей. "Вакцинация очень эффективна. Полностью вакцинированные американцы имеют высокую степень защиты, включая от дельта-варианта, - сказал он. - Если вы вакцинированы - вы защищены. Если нет, то вы подвергаете риску себя, свою семью, друзей. Пожалуйста, вакцинируйтесь сейчас. Это работает, это бесплатно, это никогда не было так просто, как сейчас".

Кампания вакцинации в США

В настоящее время в США одобрены три вакцины от нового коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson. С момента своей инаугурации 20 января текущего года президент Джо Байден взял курс на масштабную вакцинацию населения. На фоне этого сам глава государства, а также другие представители вашингтонской администрации регулярно призывают жителей страны прививаться от коронавирусной инфекции. На федеральном и муниципальном уровне предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы упростить процесс вакцинации и избежать очередей. Кроме того, власти некоторых штатов в целях увеличения числа желающих пройти вакцинацию запустили для сделавших прививку специальные лотереи с денежными и другими ценными призами.

Однако, несмотря на усилия властей, не все американцы спешат прививаться. Так, поставленная ранее Байденом цель добиться к 4 июля того, чтобы хотя бы одну дозу вакцины получили 70% взрослого населения страны, выполнена не была. Как пишет газета Hill, к концу прошлой недели хотя бы частично были привиты только 67% совершеннолетних жителей США. Согласно обнародованным в воскресенье результатам опроса, проведенного совместно газетой "Вашингтон пост" и телеканалом ABC, почти 30% жителей страны сообщают, что они, вероятно, не будут вакцинироваться от COVID-19, каждый пятый при этом заявляет о своем уверенном отказе от прививки. Скептиков гораздо больше среди сторонников Республиканской партии, 47% из них отмечают, что скорее всего не станут делать укол вакцины. Среди сторонников демократов о нежелании прививаться сообщают 6% опрошенных.

В мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США разрешили полностью вакцинированным американцам больше не надевать защитные маски даже в помещениях, исключением остаются объекты общественного транспорта. Однако Байден ранее заявил, что власти не станут наказывать за отказ носить данные индивидуальные средства защиты тех, кто не сделал прививку от коронавируса.