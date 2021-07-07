Минобороны передало 25 тонн медицинского кислорода регионам России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минобороны России передало 25 тонн медицинского кислорода для нужд регионов по указанию министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"По указанию министра обороны РФ Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. С учетом осложнения эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с поступающими обращениями глав субъектов РФ Минобороны России уже передано более 25 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения не нанесет ущерба боеготовности Воздушно-космических сил РФ.

Как пояснили в министерстве, военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.